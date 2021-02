CorSera – Napoli, la sconfitta con l’Atalanta mette in luce un dato preoccupante

Il Napoli crolla per l’ennesima volta in stagione, precisamente la seconda in dodici giorni contro l’Atalanta a Bergamo. Il bilancio, dunque, si fa sempre più pesante per la squadra azzurra e per Gennaro Gattuso, la cui posizione è sempre più in bilico. E, mentre per gli orobici il 4-2 di ieri rappresenta un biglietto da visita incoraggiante in vista del Real Madrid, sui partenopei emerge un dato preoccupante, messo in luce dal Corriere della Sera nella sua edizione odierna: quello di ieri, infatti, è il sesto k.o. nelle ultime dieci partite.