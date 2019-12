CorSport – Capitolo rinnovi, fatta per Maksimovic: qualche spiraglio per Allan, in standby quello di Zielinski

L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione rinnovi in casa Napoli.

Il primo ad arrivare sarà quello di Nikola Maksimovic: “Il primo rinnovo, insomma, sarà quello di Maksimovic: il difensore della Nazionale serba, titolare come i colleghi di un contratto in scadenza nel 2021, firmerà fino al 2024 (l’ingaggio sarà quasi raddoppiato rispetto a quello attuale), con opzione per un ulteriore anno. L’accordo definitivo, secondo quanto è emerso dall’incontro andato in scena a Roma prima della partita con il Genk con Fali Ramadani, il manager di Nikola, sarà siglato entro il 6 gennaio. La Befana: giorno della sfida con l’Inter. Tutto dipende dagli impegni e dalle rispettive agende: la notizia, però, è che l’intesa è arrivata. In questo caso c’è: si firma”

Si è aperto qualche spiraglio anche sul fronte relativo al rinnovo contrattuale del centrocampista brasiliano del Napoli Allan: è quanto è venuto fuori dalla riunione andata in scena a Napoli nei pressi del Genk con il manager, Juan Manuel Gemelli.

Non è ancora il momento invece per Piotr Zielinski, il cui rinnovo sembra ancora in standby “Parlano, trattano e si avvicinano, però in questa fase il giocatore preferisce concentrarsi sul calcio. Parole sue. Il nodo? Manca l’accordo sull’importo della clausola rescissoria valida per l’estero: il club azzurro vuole inserirne una da 100 milioni di euro. La lunga trattativa di nome Zielinski: il Napoli da un lato e il manager Bartlomiej Bolek dall’altro. La discussione va avanti da un annetto, o giù di lì, ma il momento della firma non è ancora arrivato nonostante una serie di passi avanti. Il contratto del centrocampista polacco scadrà nel 2021. Non una questione di ingaggi, bensì di valore delle clausole: il Napoli la vuole da 100 milioni, l’entourage spinge per abbatterla un bel po’”