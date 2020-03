CorSport – Stop al campionato, niente litigi sulle date: club temono il collasso in caso di mancata ripresa, i dettagli

Tra i club di serie A tiene banco l’idea di sospendere il pagamento dello stipendio di marzo. Una reazione – scrive quest’oggi il Corriere dello Sport – alla preoccupazione che la stagione possa saltare definitivamente. I club avvertono sempre in maniera più concreta questo rischio – si legge – ed infatti per una volta i dirigenti non hanno avuto litigi o tensioni come in passato, ma per circa 90 minuti più che di date o allenamenti s’è parlato di una serie di percorsi per evitare il collasso in caso di mancata ripresa. Lunedì verrà consegnato in federazione un documento con le stime delle possibili perdite e delle richieste indicate al governo per sostenere il calcio, come sgravi, agevolazioni e correzioni di alcune legge come quella Melandri per i diritti tv, quella sugli stadi, sul professionismo ed il contratto collettivo dei calciatori.