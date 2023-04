Curva A: “Ringraziamo De Laurentiis, ma sia più umile. Pronti alla mediazione di Manfredi”

Dopo i fatti delle ultime settimane i rapporti tra il patron azzurro Aurelio De Laurentiis e le curve non sono dei migliori.

Un portavoce della Curva A è intervenuto in questi minuti ed ha provato a stemperare i toni chiarendo il proprio pensiero ai microfoni di Radio Marte. Ecco le sue parole:

“Siamo pronti ad accettare la mediazione del sindaco Manfredi pur di festeggiare e goderci questi due mesi che aspettiamo da anni. De Laurentiis deve essere meglio consigliato, noi lo ringraziamo per dove ha portato il nostro Napoli ma sia più umile e meno arrogante”.

Gianluca ha continuato: “Interveniamo per precisare alcune inesattezze. Dicono che non vogliamo firmare il modulo della società per introdurre il materiale nello stadio, ma noi siamo tutti tesserato e abbonati. Non protestiamo per il caro prezzi e ci prendiamo le responsabilità di ciò che facciamo. A volte sbagliamo ma in nome del nostro ideale di vita, non siamo santi”.