Da Vigo: ”Lobotka è sempre più vicino al San Paolo”

Stanislav Lobotka è sempre più vicino al Napoli, anche in Spagna sono rassegnati all’addio del centrocampista al Celta Vigo. Non sono giorni facili per regista, additato dalla piazza perché non appare concentrato. L’esclusione nella gara contro l’Osasuna da parte dell’allenatore dà ulteriori conferme sulla sua partenza.

Lobotka-Napoli, affare in chiusura

Ecco quanto si legge sul portale FarodeVigo.es: “Comincia a essere difficile immaginare ancora Lobotka con la maglia del Celta. La decisione di escludere Lobotka contro l’Osasuna sembra avvicinare il centrocampista al San Paolo, con la firma sull’accordo che potrebbe essere chiusa la prossima settimana. In ogni caso tutto resta ancora aperto fino a quando non arriveranno le firme sui rispettivi contratti. Per Lobotka saranno giorni non facili nella piazza di Vigo: è indicato come un giocatore che non è concentrato sulla difficile situazione di classificazione della squadra”.