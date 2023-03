De Laurentiis: “Riforma Champions League? Una follia”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sport Bild in merito alla riforma della Champions a 36 squadre che entrerà in vigore dal 2024: “È una follia, metti in pericolo la salute dei giocatori e le finanze dei club. Tutto il torneo deve essere radicalmente cambiato. La mia proposta potrebbe fruttare almeno dieci miliardi di euro. Ma dovresti ridurre i campionati nazionali, ad esempio a 16 invece di 18 o 20 come adesso. Ciò ridurrebbe il carico dei primi sei club in ciascuno dei cinque principali campionati: Inghilterra, Germania, Spagna, Francia e Italia. Tutti contro tutti con gare singole. L’ECA non rappresenta più i club, ormai è diventata tutt’uno con l’Uefa che gestisce troppi soldi. Ma i club dovrebbero avere ancora più soldi. Quanti soldi doovrebbe prendere la Uefa per ‘alzare le palle’ nei sorteggi?”.