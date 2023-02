De Laurentiis su Maradona: “E’ un mito per Napoli, ha spinto i napoletani ad ambizioni sconosciute”

Il patron Aurelio De Laurentiis ha parlato cosi alla Bild su Diego Armando Maradona. Ecco le sue parole:

“Maradona non è stato solo il più grande giocatore di tutti i tempi. Per Napoli è stato un mito, e un uomo che è riuscito a spingere i napoletani ad ambizioni sportive sconosciute. Non solo ha vinto due campionati e una Coppa europea, ma ha dato alla gente orgoglio e fiducia in se stessa. Era un campione e ha scelto Napoli come luogo in cui mostrare il meglio di sé. Stiamo parlando di un campione che non esisterà mai più. Il fatto che ora giochiamo in uno stadio che porta il suo nome, lo dobbiamo semplicemente a lui”.