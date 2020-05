De Luca: “In Campania non possiamo sbagliare, sarebbe un’ecatombe”

Vincenzo De Luca, presidente della Campania, si è collegato in diretta su Rai 2 con la trasmissione Che Tempo Che Fa: “Quanto deciso di fare è stato perché abbiamo la maggiore densità abitativa d’Italia, e d’Europa nella fascia costiera. La Campania è la regione in cui non si può sbagliare: sarebbe un’ecatombe. Abbiamo preso provvedimenti più restrittivi rispetto al Governo, e devo ringraziare tutta la comunità medico-scientifica, oltre ai cittadini stessi, per l’attività di prevenzione e quella ospedaliera. Avendo noi distribuito gratuitamente le mascherine, mi sembra doveroso pretendere che vengano indossate”.

La preoccupano coloro che torneranno in Campania? Ischia è ancora chiusa?

“La fase due in Campania è già cominciata: assieme all’azione sanitaria c’è un piano socio-economico per aiutare imprenditori e professionisti autonomi, oltre che dipendenti e pensionati. Già dal 30 aprile abbiamo iniziato a fare i mandati di pagamento, ogni giorno aiuteremo 10mila imprese. Il ritorno agli affetti stabili, per me, è una situazione leopardiana… Abbiamo messo su un lavoro di prevenzione e controllo, con 10.000 kit rapidi. Non possiamo consentire l’arrivo di persone che hanno contagio nella nostra regione”.

Fonte: TMW