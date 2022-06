Deulofeu risponde ad un tifoso azzurro su Instagram: “Rispetto per il Napoli, società top”

Prima le parole molto eloquenti del suo agente “Piazza gradita, abbiamo l’ok dell’Udinese per il suo trasferimento”, e poi quelle del giocatore che sono arrivate (presumibilmente di suo pugno) su Instagram. Lo spagnolo ha risposto a un tifoso, che in maniera un po’ “insistente” gli ha chiesto novità sul suo trasferimento al Napoli. “Vuoi venire a Napoli o no? Ti stiamo aspettando”. E Deulofeu ha risposto dopo poco tempo scrivendo parole chiarissime. “Ho grande rispetto per il Napoli, società top”. Non è stata una risposta nel merito, ma più di così davvero è difficile sbilanciarsi. “Grande rispetto”, “società top”.