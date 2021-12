Dionisi: “Il Napoli è in testa alla classifica perchè lo merita, decisione discutibile del Var”

L’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Sassuolo-Napoli. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Fino al 90′ tanta soddisfazione perchè poche squadre hanno la forza di riprendere la partita dopo lo 0-2 contro il Napoli, poi al 95′ un po’ di rammarico c’è poichè avevamo esultato per il terzo gol e siamo dovuti tornare sui nostri passi per una decisione discutibile del Var. Ora dobbiamo portarci queste due prestazioni nella sfida di sabato contro lo Spezia che forse è ancora più difficile, lì dobbiamo dimostrare di essere cresciuti. Abbiamo dimostrato carattere sia a San Siro che oggi contro il Napoli, ora dobbiamo continuare sulla stessa scia di queste partite nei prossimi impegni. Abbiamo qualità, dobbiamo migliorare nell’attenzione e nell’applicazione, l’obiettivo è cercare di portare questo modo di giocare nei prossimi impegni. Il Napoli è in testa alla classifica perchè lo merita, oggi ci ha messo in grande difficoltà, nel primo tempo abbiamo dato peso soprattutto alla fase difensiva proprio per la qualità dell’avversario. Non sta a me collocarla, è dove merita ma ci sono anche tante altre squadre forti”

Dal nostro inviato Ciro Troise