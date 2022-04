Dionisi in conferenza: “Contro il Napoli molte motivazioni, Traorè non ci sarà”

Il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha parlato alla vigilia della partita di campionato contro il Napoli. Dopo il 2-2 dell’andata, il tecnico dei neroverdi ha presentato la partita presso il Mapei Football Center. Ecco quanto evidenziato da IamNaples:

RIPARTIRE – “Abbiamo più che un rammarico con la Juve ma dobbiamo guardare avanti sempre, dobbiamo confermarci nella prestazione perché se saremo bravi a farlo potremo tornare a casa con un risultato positivo, sapendo che il Napoli è altrettanto forte come la Juve”.

NAPOLI – “Domani ci sono tante motivazioni, affrontiamo un avversario forte, che è ferito dopo una sconfitta. Ci sono difficoltà e stimoli. Abbiamo tante aspettative e cercheremo di non venirne meno, non sono solo aspettative prestative, vogliamo anche il risultato. All’andata abbiamo pareggiato, sapevamo che era difficile, perdevamo e alla fine c’era anche un po’ di rammarico. Classifica? Non la guardo, penso al Napoli come avversario nella gara, non posso permettermi di parlare dei risultati del Napoli”.

OBIETTIVI – “Dobbiamo arrivare a 50 punti, vogliamo migliorare quanto fatto all’andata. Siamo fermi a 22 nel ritorno da due partite, abbiamo la volontà di riscattare il risultato con la Juve, e mantenere la posizione, perché abbiamo il Verona appena davanti a noi, ci sono il Torino e l’Udinese appena sotto a noi, siamo in 4 a giocarci dal nono al dodicesimo posto, dobbiamo essere bravi per cercare di mantenere la nostra posizione”.