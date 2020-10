Eintracht, l’allenatore Hutter: “Younes buon giocatore, ma per quanto ne so è al Napoli. Non faccio speculazioni…”

Amin Younes è in procinto di lasciare il Napoli. Trovato l’accordo con l’Eintracht Francoforte, si trasferirà con la formula del prestito oneroso biennale con diritto di riscatto. I tedeschi verseranno 1 milione di euro per il prestito nelle casse azzurre.

Eppure, il tecnico dell’Eintracht Adi Hutter, in conferenza stampa, non si sbilancia in merito all’arrivo del calciatore: “Younes? Bravo giocatore, però adesso è al Napoli per quanto ne so. Non mi piace fare speculazioni, quindi vorrei continuare su questa linea”.