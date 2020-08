ESPN – Meret piace anche al Manchester United: alternativa a De Gea

Il Napoli ha rifiutato lo scambio proposto dal Torino che voleva lasciare Sirigu ai partenopei e prendere Meret. Un rifiuto dettato dalla fiducia che la società ripone in lui. Un sentimento sottolineato nonostante la decisione dell’allenatore Gattuso di alternarlo con il più esperto Ospina. Nelle ultime ore, però, c’è anche il Manchester United che sembrerebbe essere pronto a mettere le mani sul futuro del giovane Meret.

Secondo quanto riferisce il portale online ESPN, la dirigenza ed il tecnico del club inglese vedono ancora De Gea come futuro della porta della squadra. Ma la società non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparato in caso di addio dell’estremo difensore. Per questo motivo sta passando al vaglio tutte le possibile alternative ed in cima alla lista sembrerebbe esserci proprio il giovane Meret del Napoli. Da sottolineare che alla società partenopea non è stata ancora, però, rivolta alcuna offerta economica.