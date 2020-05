De Luca: “Ristoranti e pizzerie chiusi fino a giovedì. In Campania siamo più efficienti rispetto al Nord”

Vincenzo De Luca, Governatore della Campania, nell’ormai consueto appuntamento social del venerdì ha fatto il punto della situazione in merito all’emergenza coronavirus: “Mi sembra che in Italia si stia ragionando come se l’epidemia non esistesse più. Non c’è più preoccupazione, c’è confusione. In Campania la mascherina resta obbligatoria, al fine di avere un minimo di sicurezza. La sintesi dei comitati in Italia è ‘Arrangiatevi’, la sensazione è che siamo di fronte ad un si salvi chi può. Noi vogliamo riaprire tutto, ma definitivamente, non con il rischio di richiudere tutto dopo qualche giorno”.

“Noi come Regione manterremo l’impedimento ad entrare in Campania da parte delle regioni del Nord, almeno fino a fine maggio non si potrà entrare in Campania se non per motivi di salute o lavoro. Continueranno le misure di controllo in stazioni, aeroporti e caselli autostradali. La fase che abbiamo di fronte è la più difficile. La ‘Fase 2’ comprende mille interessi in campo, da governare non in maniera demagocica. C’è stata una inversione di ruoli in questo periodo: l’ammuina la fanno al Nord, al Sud e in Campania invece c’è rigore in larga misura”.

“Siamo i più efficienti d’Italia e abbiamo il numero di decessi più basso rispetto alla popolazione residente e anche il numero di positivi più basso. Dal Governo ci ha trasferito un tampone ogni 50 abitanti. In Veneto uno ogni 16 abitanti, mentre in Piemonte uno ogni 19 abitanti. In Lombardia uno ogni 21, nel Lazio uno ogni 25. C’è stato il mercato nero dei tamponi e lo stesso è accaduto con le mascherine di protezione. La Campania è la regione che si è comportata meglio nonostante sia la regione che prenda meno fondi per la Sanità Nazionale in tutta Italia. Questi dati sono indegni, c’è un blocco nordista nei nostri confronti.

Due metri in piccoli ristoranti significa che non si apre lunedì. Oggi arrivano le linee guida dal Governo. Incontrerò le camere di commercio e associazioni di categoria. Credo sia necessario giovedì e non lunedì, perchè non c’è tempo per sanificazioni. Se dovessi aprire lunedì il 70 percento dei ristoranti non aprirebbe. Ma come Regione dobbiamo fare misure diverse: pannelli protettivi tra un tavolo e l’altro”, ha dichiarato De Luca.