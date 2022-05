Tantissimi i presenti alla festa di addio Lorenzo Insigne. Sui 200 gli invitati a Somma Vesuviana per l’addio del numero 24 al Napoli. Dopo la cerimonia allo stadio ecco una festa più “ridotta”. Presente il presidente De Laurentiis e il tecnico Luciano Spalletti, tanti compagni, ex compagni ed ex azzurri: i fratelli Cannavaro, ma anche ex compagni di squadra come Hysaj e Reina. Non mancano anche gli artisti come Clementino, Rocco Hunt e Gigi D’Alessio.