Il Napoli porta a casa una vittoria di grandissimo spessore al Franchi, va sotto per il gol di Martinez Quarta ma poi ribalta la gara con le reti di Lozano e Rrahmani. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

OSPINA 6,5: Su Pulgar e Sottil ci mette i guantoni, poi negli ultimi venti minuti mette la personalità al servizio della squadra, sia quando c’è da palleggiare che da gestire il tempo degli assalti della Fiorentina.

DI LORENZO 6,5: È un baluardo, alza il muro su Nico Gonzalez, non molla mai, all’89’ c’era fallo di Torreira ai suoi danni. Lavora benissimo in fase difensiva, la pressione della Fiorentina non gli consente di spingere tanto ma nella ripresa supporta Politano quando può.

MARIO RUI 6,5: Una grande prestazione, attenta, di spessore, porta a casa un giallo, lotta su tutti i palloni, ha qualità quando è chiamato in causa nel palleggio e nella proposta offensiva, impegna Dragowski anche su calcio piazzato.

RRAHMANI 7,5: Un muro, nella ripresa tiene Vlahovic in maniera formidabile, poi segna il gol della vittoria ed è il secondo stagionale dopo quello di Udine. I due centrali hanno segnato quattro gol nel Napoli e ciò racconta il grande lavoro sulle palle inattive di questa squadra.

KOULIBALY 8: Un gigante, affronta anche qualche bestia che lo chiama scimmia nel finale. In campo le ha prese tutte, nella ripresa alza il muro, ferma più volte Vlahovic, lo annienta, è una guida per la fase difensiva del Napoli.

ANGUISSA 6,5: Paga per la prima volta un po’ di stanchezza ma il suo lavoro è essenziale, prezioso, aiuta tantissimo Politano e Di Lorenzo nei momenti più complessi della ripresa.

FABIAN RUIZ 7: Perde il blocco con Vlahovic nell’azione del gol di Martinez Quarta ma poi sale in cattedra, inventa la palla in verticale che porta al rigore di Osimhen, agisce a tutto campo, va oltre la stanchezza nel finale e combatte su ogni pallone. (Dall’84’ Mertens s.v.: I primi dieci minuti della stagione, è apprezzabile l’atteggiamento, la corsa su ogni pallone, i ripiegamenti in fase di non possesso)

ZIELINSKI 6,5: Fa un po’ di fatica nel primo tempo a trovare la posizione giusta alle spalle di Osimhen ma dopo il gol inizia a cambiare, inventa la palla per la rovesciata di Osimhen, poi trova su punizione lo schema e l’assist per il colpo di testa di Rrahmani. (Dal 57′ Elmas 5,5: Fa un po’ di tutto, il sotto punta, l’esterno sinistro d’attacco ma gli manca un po’ di qualità in certe situazioni, anche sotto porta sull’assist di Osimhen leggermente troppo forte)

LOZANO 6,5: Purtroppo nella prima mezz’ora lo cercano poco, la catena di destra non funziona come quella di sinistra. Trova il primo tiro del Napoli verso la porta di Dragowski, poi cresce dentro la partita ed è fondamentale per il gol del pareggio, quando Insigne aveva sbagliato il rigore. (Dal 57′ Politano 7: Prestazione molto autorevole, di grande spessore, combatte in entrambe le fasi, macina chilometri, costruisce tanti presupposti offensivi con le sue percussioni, è molto abile nell’uno contro uno in campo aperto. Al 73′ calcia a lato di sinistro da buona posizione)

OSIMHEN 7,5: Che partita di Osimhen, si procura il rigore che cambia la partita, realizza una rovesciata bellissima, mette costantemente in apprensione la linea difensiva della Fiorentina, li spinge verso l’errore, aiuta tanto la squadra anche in fase difensiva sulle palle inattive. (Dall’84’ Petagna s.v.: Una decina di minuti per l’attaccante azzurro che si cala nella battaglia, cerca di vincere qualche duello con i centrali della Fiorentina)

INSIGNE 5,5: La prestazione c’è, nel primo tempo è uno dei più pericolosi nelle transizioni, l’errore sul rigore poteva costare caro, nella ripresa cala un po’ nella qualità delle scelte, delle soluzioni. (Dal 70′ Demme 6: Commette un fallo in una situazione in cui forse poteva fare meglio, a volte è precipitoso nella gestione del pallone cercando la palla in profondità anche quando non c’era più Osimhen. Contro il Cagliari aveva portato a casa pochi minuti, non era facile entrare oggi in una gara così difficile).

SPALLETTI 7: L’esame di Firenze era complicato e, dopo la sconfitta contro lo Spartak Mosca, ha acquisito un peso ancora più rilevante. Il Napoli ha grande forza mentale, vince in rimonta su un campo molto difficile, contro una squadra che mette in campo grande intensità. Gestisce le energie di tutti, mette in campo nella parte finale di una gara che valeva tantissimo anche Mertens e Demme che non giocavano da tempo. I risultati parlano e spiegano, il Napoli è l’unica squadra nei cinque principali campionati europei a punteggio pieno.

Ecco il tabellino del match:

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola (32′ st Benassi), Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura (32′ st Kokorin), Pulgar (20′ st Torreira), Duncan (32′ st Maleh); Callejon (13′ st Sottil), Vlahovic, Nico Gonzalez. A disposizione: Amrabat, Igor, Munteanu, Nastasic, Terracciano, Terzi, Venuti. Allenatore: Italiano.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz (39′ st Mertens), Anguissa, Zielinski (13′ st Elmas); Lozano (13′ st Politano), Osimhen (39′ st Petagna), Insigne (25′ st Demme). A disposizione: Ghoulam, Jesus, Malcuit, Manolas, Marfella, Meret, Zanoli. Allenatore: Spalletti.

ARBITRO: Sozza di Seregno

MARCATORI: 28′ pt Quarta (F), 38′ pt Lozano (N), 2′ st Rrahmani (N).

NOTE: Al 38′ pt Dragowski (F) respinge un rigore a Insigne (N). Ammoniti Quarta, Bonaventura, Pulgar (F); Anguissa, Rui, Demme (N). Recupero 1′ pt e 4′ st.

Dal nostro inviato a Firenze Ciro Troise