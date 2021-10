Il Napoli Primavera rimedia un prestigioso successo quest’oggi nell’anticipo della quinta giornata di Primavera 1 in casa del Milan. I ragazzi capitanati da mister Frustalupi hanno espugnato il campo dei rossoneri, centrando la terza vittoria in trasferta e portandosi a quota 9 punti in classifica. Di seguito la classifica aggiornata, in attesa delle altre partite in calendario.