FOTO – Vergognoso! Vandalizzati i pullman del Napoli Futsal. Oggetti rubati: danni per migliaia di euro

Episodio vergognoso capitato alla squadra del Napoli Futsal. La compagine partenopea, in trasferta a Ciampino, in provincia di Roma, è stato oggetto di atti vandalici da parte di ignoti del posto. Già la sera prima della partita uno dei minivan era stato vandalizzato con la scritta “odio Napoli”, mentre nella giornata di oggi, all’uscita dell’impianto dove si è svolto il match di campionato tra il Napoli Futsal e il Ciampino Aniene (vinto dai partenopei per 4-2, ndr), staff e dirigenti hanno trovato i minivan con i finestrini rotti. Dai veicoli sono inoltre stati rubati oggetti e attrezzature per un valore di 20mila euro.

Ecco il duro sfogo della società: “Post partita vergognoso al termine dell’incontro disputato al Palatarquini. Staff tecnico, dirigenziale e giocatori del Napoli hanno trovato due minivan con i vetri rotti. Rubati oggetti e macchinari di grande valore, il club ha subìto danni complessivi per migliaia di euro. A chiudere il cerchio delle nefandezze, questa mattina, nel parcheggio dell’albergo, qualcuno ha pensato bene di incidere con una chiave la scritta “Odio Napoli” su una fiancata dello stesso pullmino. Il direttore generale Pasquale Scolavino prende atto della assoluta mancanza di organizzazione della società ospitante: “E’ impensabile che i nostri minivan brandizzati, con i loghi del club in evidenza, non siano stati messi in sicurezza, fatti sostare in una traversa adiacente il campo, con nessun controllo. Bisogna accertarsi di chi siano le responsabilità. Denunceremo tutto agli organi competenti”.