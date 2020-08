FOTO – Zielinski rinnova l’accordo con la sua agenzia di procura

View this post on Instagram

💥 Piotr Zielinski „leci z nami” przez kolejne lata ✍️✅ 🇬🇧 Piotr Zielinski with BMG-SPORT for next years ✍️✅ 🇮🇹 Piotr Zielinski per i prossimi anni con BMG-SPORT 🛩 Umowa na wysokim poziomie podpisana ⭐️ @zielu_94 Dziękujemy za zaufanie 🤝⚽️ 🇬🇧 Thank you for your trust! 🇮🇹 Grazie per la fiducia! #BMGSPORT #Zielu #razemdocelu #piłkanożna