VIDEO IAMNAPLES – Frustalupi: “Per fare il campionato italiano di Primavera 1 bisogna essere attrezzati”

Ecco le dichiarazioni Frustalupi dopo la sconfitta contro l’Inter, che ha ufficializzato la retrocessione del Napoli in Primavera 2: “C’è un un grande dispiacere. La squadra, come minimo, meritava di fare i play-out. Avremmo meritato di avere 4-5 punti in più. Mi dispiace soprattutto per i ragazzi, perché hanno dato sempre tutto: sia in allenamento che in partita. Hanno fatto al massimo delle possibilità, anche io ho dato tutto me stesso. A volte ci vuole un pizzico di fortuna o un pizzico di precisione in più. La partita di oggi e quella di Empoli sono lo specchio di questa stagione. Anche contro l’Inter, che è la squadra più forte del campionato, abbiamo creato, ma poi abbiamo subito gol alla prima occasione. L’attaccante nerazzurro è stato bravo a mettere la palla dove il portiere non poteva arrivare. Abbiamo giocato bene quest’oggi. E’ stata una stagione molto sfortunata. Pubblico? Gli Ultras vanno solo ringraziati, i ragazzi hanno dato comunque tutto. Sono orgoglioso di loro. Questo è un campionato molto difficile, dove le squadre si sono attrezzate in una certa maniera. L’anno scorso abbiamo fatto 40 punti, facendo i play-out. Poi , giustamente, la squadra ha visto andare via i migliori: da Ambrosino e Sacc+o, passando per Cioffi e D’Agostino, a Vergara e Idasiak. Sono molto contento di quelli che stavano qui già dall’anno scorso, visto che sono migliorati molto: Gioielli, Spavone, Iaccarino, Barba, Hysaj. Insomma tutti quelli che già ci stavano l’anno scorso. Mio futuro? Adesso c’è una grande tristezza, meritavamo di fare i play-out. Anche oggi un pareggio ci stava, ma tantissime partite sono andate così. Un livello più alto degli investimenti? Non sta a me decidere il budget della società. Io cerco di fare l’allenatore, ma posso dire che le squadre che affrontiamo sono molto attrezzate. Per fare il campionato italiano di Primavera 1 bisogna essere attrezzati.