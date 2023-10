Garcia: “Dovevamo avere più aggressività difensiva, commessi solo quattro falli”

L’allenatore del Napoli Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Fiorentina. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Siamo stati in difficoltà a costruire da dietro, siamo stati poco lucidi a creare i presupposti per servire Osimhen che era spesso uno contro uno con Milenkovic. Abbiamo preso un primo gol che non dobbiamo prendere, quando non riesci a costruire devi avere più aggressività, abbiamo commesso solo quattro falli. È stato importante a livello psicologico trovare il pareggio a fine primo tempo, abbiamo avuto anche la palla del 2-1 ma il portiere avversario ha fatto una parata. Sul terzo gol abbiamo preso il contropiede spingendo per cercare di pareggiare. Abbiamo iniziato bene il secondo tempo, perdendo meno palloni rispetto alla prima frazione di gioco. Può succedere che un giorno la prestazione sia qualitativamente inferiore ma devi compensare con l’aggressività e l’attenzione difensiva. Il futuro ci darà delle risposte, vedremo se avrete ragione o no. Hanno ragione i tifosi a fischiare, siamo tutti incazzati: anche lo staff. Quando perdi Anguissa per infortunio e stai perdendo 0-1, ci sta provare ad inserire un giocatore come Raspadori. Ho scelto poi di tornare con il centrocampo a tre per ritrovare un equilibrio. Abbiamo fatto male, mi prendo la responsabilità per la sconfitta ma più che per i cambi, per il tutto. Ci stanno delle rotazioni, forse le abbiamo fatto troppo spesso, fa parte della nostra costruzione del gioco”