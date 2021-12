Gasperini a SKY: “Anche il Napoli ha giocato bene. Applausi al pubblico per la grande sportività”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo la vittoria contro il Napoli: “Vittorie a Torino e a Napoli? Due partite difficili contro due grandi squadre. Col Napoli è stata ancora più esaltante la partita perchè è stata giocata molto bene anche dal Napoli. Champions? Mercoledì sarà una partita decisiva mentre il campionato è molto lungo. Vittoria a Torino e a Napoli sono belle medaglie per noi. Sullo scudetto, non siamo mai stati primi in classifica, il giorno che arriveremo primi in classifica potrò dire che lottiamo per lo scudetto. Quattro punti sono tanti, contro squadre come Napoli, Inter, Milan sono tanti. L’applauso l’abbiamo fatto al pubblico per il loro applauso a fine gara, è segno di grande sportività, mi sono complimentato anche con i giocatori del Napoli, è stata una partita molto bella, poi quando vinci è ancora più bella. La più bella del campionato? Quelle giocate da noi sicuramente sì”.