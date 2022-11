Gasperini in conferenza stampa: “Napoli? Cercheremo di limitare il loro gioco”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in vista del match contro il Napoli: “La classifica è molto buona e stiamo lavorando bene come dimostrano i risultati. Come arriviamo al match col Napoli? E’ stata una buona settimana, difficile prevedere queste due squadre in testa alla classifica. Il Napoli lo abbiamo visto anche in Champions League, ha un valore altissimo e ha vinto un girone difficile contro squadre di grande valore. I meriti di questa squadra sono già stati elencati e per fronteggiarli dobbiamo fare qualcosa di forte, diverso ed estremamente positivo per fare risultato. Cercheremo di limitare il loro gioco. Chi ha sopreso di più tra noi e il Napoli? Credo che gli azzurri abbiano sorpreso proprio per la qualità del gioco espresso, noi abbiamo modificato il nostro modo di fare in alcune situazioni. Kvaratskhelia? Faccio i complimenti a Giuntoli e alla società, è un calciatore straordinario. Gli infortunati? De Roon si sta allenando e domani sarà convocato per il match, anche se abbiamo un po’ di preoccupazione. Per Muriel il problema è più grave, perché è tendineo. Tornerà dopo la sosta. Non avere le Coppe è indubbiamente un vantaggio per prepararci e allenarci con più tempo a disposizione. Comunque chi gioca le coppe ha maggior possibilità di crescere, giochi contro i più forti, come ho detto tante altre volte preferirei sempre giocare le coppe. L’attacco del Napoli? Sotto l’aspetto tattico faremo delle cose per non concedere spazi a chi ha grande velocità. Sarà importante non concedere spazi ma nemmeno abbassarci troppo, dobbiamo fare una partita buona e attenta. Valuteremo come giocare, Lookman ad esempio sembra in forma e si presta a più ruoli. Dobbiamo tenere in considerazione le caratteristiche dei loro centrali di difesa che sono fortissimi”.