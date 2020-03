Gazzetta – ADL congela gli stipendi di marzo e rinvia le multe e la causa per l’ammutinamento

Una mossa inevitabile, quella della Juventus, di tagliare gli stipendi ai propri giocatori, che avvierà l’effetto domino per tutta la Serie A. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, anche Aurelio De Laurentiis non sarà da meno. Il patron azzurro spinge per la ripresa, ma intanto lo stipendio di marzo dei giocatori verrà congelato, oltre gli altri temi che hanno colpito la SSC Napoli in questi mesi come l’ammutinamento e la questione delle multe, per cui ballerebbe una cifra vicina ai 2 milioni di euro.