Gazzetta – L’affare Montero può decollare: Giuntoli è in contatto costante con l’agente

Il nome di Francisco Montero sembra farsi insistente in casa Napoli, riporta oggi La Gazzetta dello Sport. Il difensore ventiduenne spagnolo, di proprietà dell’Atletico Madrid ma attualmente in prestito al Beşiktaş, presenterebbe i requisiti richiesti dal club azzurro, col ds Giuntoli che è in costante contatto con il suo agente: “L’interesse del Napoli è stato confermato anche dal procuratore del giocatore, Aljandro Camano, che è in contatto con il ds napoletano. Un profilo interessante, dunque, che rientra nella politica dei giovani imposta ai suoi collaboratori da Aurelio De Laurentiis. Il ragazzo è un nazionale Under 21 spagnolo e dopo l’esperienza in Turchia, sarebbe entusiasta di trasferirsi a Napoli“.