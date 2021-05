Gazzetta – Napoli, Atletico sulle tracce di Fabìan: ADL ha già fissato il prezzo dello spagnolo

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma sul futuro di Fabìan Ruiz in maglia azzurra. Secondo il quotidiano, molti club spagnoli sono sulle sue tracce e il fatto che non abbia voluto discutere del suo prolungamento con il Napoli lascia riflettere tutto l’ambiente azzurro. Sono proprio i tre club più prestigiosi della Spagna a contenderselo, ma l’Atltetico Madrid pare sia quella più intenzionata ad investire sul talento azzurro.

Non sarà di certo facile intavolare una trattativa con ADL, che sul prezzo del cartellino del centrocampista spagnolo non ha alcuna intenzione di fare sconti. Per rilevare le prestazioni del giocatore, il patron azzurro chiede non meno di 60 milioni, ma molto dipenderà anche dalla volontà di Fabìan.