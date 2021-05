Stando alle ultime indiscrezioni raccolte dalla Gazzetta dello Sport, Tiemouè Bakayoko al termine della stagione tornerà tra le fila dei Blues. Il centrocampista francese non ha pienamente convinto il club azzurro in questa stagione, e i suoi 18 milioni di riscatto dal Chelsea pare siano una spesa eccessiva per De Laurentiis in vista della prossima stagione. Con lui è pronto con le valigie in mano anche Stanislav Lobotka, colpevole di non essere mai entrato a pieno negli schemi di Gattuso.