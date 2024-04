Hamed Traore non ha convinto. Aurelio De Laurentiis ha deciso di non riscattare il calciatore, che, secondo il club, non varrebbe i 25 milioni richiesti dal Bournemouth per il riscatto.

Per questo sia lui che Dendoncker torneranno in Premier League a fine stagione, non ci sono più discussioni a riguardo.

Lo riporta la Gazzetta dello Sport.