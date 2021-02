Lorenzo Insigne dopo essere uscito malconcio dalla sfida contro la Juventus, aveva destato più di qualche preoccupazione. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, per il capitano azzurro si tratterebbe solo di affaticamento muscolare. La presenza dell’attaccante per la trasferta di giovedì a Granada, match valido per gli ottavi di Europa League, sembra dunque non essere a rischio.