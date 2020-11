Gazzetta – retroscena su Mario Rui, Ghoulam e la punizione di Gattuso: ecco i dettagli

Dopo aver preferito Hysaj a Mario Rui e Ghoulam per ricoprire il ruolo di terzino sinistro, il loro disappunto si è fatto sentire.

Lamentele che non hanno aspettato di arrivare all’orecchio di mister Gattuso, il quale non ci ha pensato due volte a prendere una decisione in merito, come raccontato dall’edizione odierna della ” Gazzetta dello Sport”. Prima convocati per Bologna per poi farli sedere in tribuna senza dargli nemmeno l’opportunità di entrare a partita in corso , dando un chiaro segnale su quanto sia più importante il gruppo squadra piuttosto che il singolo giocatore.