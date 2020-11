Moviola Gazzetta – Su Osimhen non era rigore, Manolas andava espulso

Non un compito semplice Napoli- Sassuolo per Mariani : primo tempo caratterizzato da un solo episodio dubbio, il contatto Lozano – Traorè in area Napoli al 42′. Il giocatore di De Zerbi ruba tempo e spazio il messicano da dietro alza la gamba: rigore sospetto. Nella ripresa subito giallo a Locatelli per un fallo su Osimhen : entrata da cartellino arancione. Al 10′ episodio clou: Raspadori penetra con uno slalom in area partenopea Di Lorenzo lo ferma con un pestone. Mariani prima fa continuare poi richiamato al Var da Forneau : rigore giusto. Giusto annullare il goal di Manolas per la sua posizione di fuorigioco sulla conclusione di Osimhen. Al 94′ Oshimen si presta ad entrare in aerea ma lui e Marlon si Strattonano e il nigeriano cade : tutto inizia fuori l’area di rigore, al massimo sarebbe punizione dal limite ma Mariani fa continuare. Sulla ripartenza del Sassuolo ultimo episodio dubbio con un tocco di mano volontario di Manolas che meriterebbe il secondo giallo e quindi l’espulsione, Mariani però lascia continuare e cosi arriva il raddoppio del Sassuolo con il goal di Lopez.