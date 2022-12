GdS – Il Napoli ha una corsia sia per Samardzic che Pafundi

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli sarebbe fortemente interessato a Lazar Samardzic e Simone Pafundi, centrocampista e attaccante dell’Udinese: “Samardzic, classe 2002, tedesco e titolare dell’Under 21, sta crescendo in fretta in un club ideale per la maturazioni dei giovani, come l’Udinese. A Luciano Spalletti piace molto e in prospettiva potrebbe un giorno prendere il posto di Piotr Zielinski, anche se rispetto al polacco è più fisico e meno tecnico. Non sarà facile convincere i Pozzo a privarsene. Ma con De Laurentiis c’è stato sempre un dialogo aperto che negli anni ha portato a parecchi affari importanti. Restando a Udine Simone Pafundi sembra avere le stimmate del predestinato visto che a 16 anni ha già esordito con la Nazionale di Roberto Mancini, prima di farlo in Serie A. Visione di gioco, capacità di saltare l’avversario, senso del gol e intuizione nell’inventare spazi lì dove gli altri vedono selve di gambe. Caratteristiche da affinare. Il Napoli è attento a seguirne la crescita”.