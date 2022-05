GdS – Mertens e Ospina, le due situazione che dimostrano poco feeling tra ADL e Spalletti

La Gazzetta dello Sport analizza il poco feeling che attualmente c’è tra il tecnico Luciano Spalletti e il presidente Aurelio De Laurentiis. Per la rosea due sono le situazione lampanti attraverso le quali si vede chiaramente come tra le parti ci sia ormai una certa distanza. Da un lato il rinnovo di Mertens, giocatore che Spalletti non ha mai messo in cima ai suoi piani. Eppure De Laurentiis si è scomodato personalmente per il rinnovo. Questione inversa per Ospina. Qui è il tecnico a chiedere con insistenza il rinnovo per il portiere, ma la società continua a fare orecchie da mercante.