La Gazzetta dello Sport ha sottolineato l’abbraccio di Antonio Conte, allenatore del Napoli, a Stanislav Lobotka, centrocampista azzurro, al momento della sostituzione contro il Como: “Prima dell’inizio del recupero, Conte lo ha richiamato in panchina e il Maradona si è alzato in piedi per applaudirlo. Conte difficilmente si apre a gesti plateali per un singolo, ma stavolta non è riuscito a trattenersi e lo ha abbracciato e baciato davanti a tutti, come si fa con un figlio”.