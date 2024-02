GdS – Napoli, la Champions farà da spartiacque per il mercato

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si concentra sulla rincorsa del Napoli ai posti europei, il cui andamento potrebbe influenzare anche il mercato futuro del club azzurro. Di seguito un estratto:

“Senza l’Europa più nobile, sarà ancora una volta rivoluzione. Inevitabilmente. E al di là dei big che sicuramente lasceranno l’azzurro come Zielinski (in scadenza e già in accordo con l’Inter) e Osimhen (la cui cessione porterà circa 130 milioni di euro), ci sono almeno altri cinque eroi dello scudetto in bilico. Per Alex Meret, Amir Rrahmani, Mario Rui, Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori non è scontata la permanenza a Napoli, per diverse ragioni. Così il loro rendimento in questi ultimi mesi deciderà non soltanto il destino della squadra, ma anche il loro futuro.

È con l’arrivo di Mazzarri che si sono perse le tracce del Jack nazionale: zero reti da quando è cambiata la guida tecnica, con cui è finito indietro tra le gerarchie dell’attacco. Raspa si è giocato male le sue chance e adesso viene incalzato anche da Ngonge e Lindstrom, ultimamente inseriti prima di lui dalla panchina. Nel 2022 il Napoli ha speso 35 milioni per acquistarlo dal Sassuolo: un investimento pesante, che ora lascia dubbi”.