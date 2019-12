GeVi Napoli di scena a Latina. Sacripanti: “Obiettivo continuità”

Primo impegno in trasferta del girone di ritorno per la GeVi Napoli Basket che domani sarà di scena al PalaBianchini. La Benacquista Assicurazioni Latina, attualmente a quota 14 punti in graduatoria, ospiterà gli azzurri nel match valevole per la 15a giornata di Serie A2 Old Wild West. All’andata la squadra di coach Gramenzi si impose al PalaBarbuto col punteggio di 80-85.

Queste le dichiarazioni di coach Pino Sacripanti ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Domani ci aspetta una partita importante contro una squadra che ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà il nostro roster all’andata. Abbiamo lavorato forte questa settimana, veniamo da una vittoria di squadra solida e vogliamo dare continuità alla prestazione di domenica scorsa. Sandri sta recuperando dall’infortunio al braccio, mentre Mastellari è completamente guarito dall’attacco influenzale. Roderick si è allenato solo ieri, non è un momento molto felice per lui ma è un giocatore che è stato determinante in molte partite dal mio arrivo. La classifica è molto corta, abbiamo margini di miglioramento ma anche le nostre avversarie stanno provando a raffozzarsi sul mercato. Tuttavia è giusto guardare in casa propria e continuare ad andare avanti per la nostra strada con lacrime e sudore. Siamo consapevoli che siamo un po’ deficitari nel reparto lunghi e stiamo lavorando per correre ai ripari. Restiamo fortemente concentrati per la sfida di domani che per noi sarà molto importante. Affronteremo una squadra ben allenata da un allenatore esperto che conosce benissimo la categoria. Dobbiamo essere bravi a gestire il ritmo della partita, se riusciamo a governare la gara possiamo puntare a conquistare i due punti in palio”.

Sarà possibile seguire la gara in diretta TV su LNP Pass e con aggiornamenti live dai canali social del Napoli Basket.