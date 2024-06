Girona, il ds Carcel: “Dovbyk? Non voglio cederlo,ma se pagano 40 milioni…!

Tra i nomi accostati al Napoli c’è quello di Artem Dovbyk, attaccante che ha trascinato il Girona alla storica qualificazione in Champions League. A parlare del futuro del calciatore ucraino, è intervenuto il d.s. del club spagnolo Quique Carcel, come riportato da AS: “Non dobbiamo comprare per vendere, dobbiamo comprare per consolidare il progetto. E non voglio vendere Dovbyk, ma se pagano 40 milioni non puoi fare niente, va venduto. La cosa più importante è sfruttare tutto questo per consolidare il Girona nell’élite”.