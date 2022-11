Giuntoli: “Atalanta tra le candidate allo scudetto. Su Kim abbiamo puntato forte”

Nel prepartita di Atalanta-Napoli è intervenuto il direttore sportivo Cristiano Giuntoli:

“L’Atalanta è una candidata allo scudetto, uno staff e una dirigenza di alto livello e non ha le coppe. Faranno molto bene. La competitività in rosa è importante, quest’estate abbiamo pensato di fare crescere dei ragazzi con Spalletti. Le cose stanno andando bene, ma è l’inizio e dobbiamo aspettare per vedere alla fine. La competitività ha aumentato l’intensità, per ora siamo molto contenti ma dobbiamo continuare a testa bassa. Kim? Non perde mai concentrazione ed è molto veloce. Tutti l’hanno aiutato ad adattarsi, siamo andati su di lui decisi”.