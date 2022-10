Il Liverpool-Napoli di Benitez: “Legato ad entrambi i club. Con De Laurentiis…”

Il doppio ex Rafa Benitez ha parlato del match di Champions League tra Liverpool e Napoli al Corriere dello Sport:

“E’ una partiti importante per me, sono rimasto molto legato alle due squadre. A Napoli quando arrivai c’erano diverse analogie con Liverpool. Abbiamo portato, anche grazie al lavoro di De Laurentiis, il club in un’altra dimensione. Giocavano contro una corazzata come la Juventus, ma siamo riusciti a portarle via due trofei. Con De Laurentiis ci sentiamo qualche volta, ho vissuto bellissimi momenti, è bello sentire ancora affinità. Spalletti sta facendo molto bene, gli auguro di fare benissimo a Napoli”