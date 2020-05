Molti tifosi del Napoli si stanno domandando in questi giorni cosa ne sarà dei soldi spesi per l’abbonamento o per la gara di Coppa Italia con l’Inter. La risposta arriva sulle colonne de Il Mattino che parla di ipotesi voucher da parte della società per tutelare i tifosi. Sotto le linee guida del governo, il club preferisce distribuire questo ‘buono’ da poter utilizzare per la prossima stagione o comunque per quando le partite torneranno ad essere a porte aperte.