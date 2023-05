Il Mattino – De Laurentiis può andare a Castel Volturno per stringere la mano a squadra e allenatore

Stando a quanto riportato da Il Mattino, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, potrebbe decidere di andare a Castel Volturno per complimentarsi con la squadra e con Luciano Spalletti, allenatore azzurro: “Non è escluso che tra oggi e domani possa andare a Castel Volturno per salutare la squadra e stringere la mano ai protagonisti di questa avventura. Per scelta, non è mai stato in questa stagione nel centro tecnico. Un anno fa, per tre giorni di seguito, vide gli allenamenti di Spalletti. Sa che non c’è bisogno di una svolta o di uno scatto: il triangolino dell’ultimo chilometro è sotto gli occhi di tutti. Anche lui sa bene che lo scudetto è già in tasca”.