Il Mattino – Mercato Napoli, a gennaio possibili le partenze di Gaetano, Demme e Zanoli

Stando a quanto riportato da Il Mattino, tre calciatori del Napoli potrebbero partire a gennaio. Il primo dovrebbe essere Alessandro Zanoli, terzino destro, che potrebbe essere ceduto in prestito al Genoa, tornando in Liguria dopo la breve parentesi alla Sampdoria. In seguito, possibile cessione in prestito anche per Gianluca Gaetano, centrocampista, sul quale c’è il forte interesse dell’Empoli, che gli ha promesso minutaggio. Infine, un altro centrocampista, Diego Demme, ha il gradimento di Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, e potrebbe partire a gennaio, considerando il suo contratto in scadenza a giugno 2024.