Il Mattino – Milik, pretendenti dalla Premier: resta il gelo tra l’agente e il Napoli

L’edizione odierna de Il Mattino fa il punto della situazione relativamente al futuro di Arkadiusz Milik. Questo l’attuale stato delle cose: “C’è qualche club che spinge per avere Milik. In Premier. Nel mercato di gennaio. E allora Pantak propone una risoluzione anticipata che, però, il Napoli al momento non prende ancora in considerazione.

Giuntoli non fissa il prezzo per gennaio, attende che arrivino delle proposte che, promette, il Napoli prenderà in considerazione. Il gelo tra le parti resta”.