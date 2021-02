Il Mattino – Napoli, atteso il ritorno di Dries Mertens: le ultime sul belga

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Mattino, Dries Mertens sarebbe pronto a fare rientro a Napoli. La settimana scorsa l’attaccante era volato in Belgio per farsi curare la caviglia, ma stando alle informazioni rilasciate dal quotidiano, sarebbe pronto a ritornare in panchina a Bergamo per la gara di campionato contro l’Atalanta e probabilmente lo si potrà rivedere in campo per il match di Europa League contro il Granada. Dries , nel frattempo, ultima la sua riabilitazione al centro “Move to Cure” di Anversa, ci vorranno più o meno sette giorni nei quali Gattuso attenderà trepidante il suo rientro a Castel Volturno.