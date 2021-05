Il Mattino – Napoli, Insigne in attesa di una chiamata da ADL per il rinnovo: le ultime

L’edizione odierna del Mattino fa il punto della situazione sul rinnovo di Insigne in casa Napoli. L’agente del capitano azzurro è ancora in attesa di una chiamata del patron azzurro e di Giuntoli. Molte squadre sono su di lui, soprattutto all’estero, e se non dovesse arrivare il rinnovo tanto sperato diventerebbero opzioni più che concrete. Le richieste da parte del giocatore non sono cambiate da quelle di qualche mese fa: 6 milioni a stagione ed essere al centro del progetto del Napoli nelle prossime stagioni. Nel caso in cui non si dovesse trovare un accordo, le due parti sono pronte a continuare sulla propria strada e a dividersi.