Oggetto misterioso del calciomercato invernale e resterà tale per il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Il belga Dendoncker non giocherà più o quasi se non in caso di emergenza. Come riporta Il Mattino il calciatore non verrà riscattato e il Napoli ha già comunicato ciò. Tra l’altro non viene considerato idoneo per il gioco di Calzona.