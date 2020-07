Il Mattino – Osimhen-Napoli, no del Lille a Younes e Ounas: c’è ancora distanza tra i club, nuovi contatti per raggiungere l’intesa

L’edizione odierna de Il Mattino fa il punto sulla trattativa Osimhen-Napoli: “Il Lille conferma che non vuole Ounas nell’operazione Osimhen. E neppure Younes, che il Napoli sta provando a inserire come parziale contropartita. C’è ancora distanza tra l’offerta del Napoli e la richiesta del Lille ma ieri c’è stato un ulteriore contatto tra i due proprietari, Lopez e De Laurentiis, che stanno lavorando per trovare una intesa. Il Napoli spinge per inserire una parte variabile (quasi 5 milioni) legata al ritorno in Champions, ma il Lille chiede 70 milioni. Il Napoli è venuto incontro ad Osimhen anche sull’ingaggio: circa 3,5 milioni per cinque anni (e commissioni di circa 700mila euro per gli agenti).”