Il Mattino – Politano fuori dai convocati di Spalletti, svelato il reale motivo

Matteo Politano non è stato convocato in Nazionale per le due amichevoli contro Ecuador e Venezuela e questa scelta ha destato grande scalpore tra gli appassionati ed i tifosi di calcio. Come riporta Il Mattino il tecnico ha optato per questa decisione in quanto nei prossimi impegni vorrebbe provare la difesa a 3 ed un 3-4-2-1, un modulo dove Politano faticherebbe molto a collocarsi.

Manca comunque ancora molto alla fine della stagione e Politano ha tutte le possibilità per giocarsi le sue chance.