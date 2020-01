Il Mattino – San Paolo, nessuna area di tolleranza per le curve: la legge impone biglietti nominali e posti numerati

I tifosi delle curve continueranno a disertare lo stadio per contestare il regolamento d’uso dell’impianto. Secondo l’edizione odierna de Il Mattino sono infatti andati a vuoto i tentativi di ottenere un’area di tolleranza all’interno delle curve. Non ci saranno modifiche dal momento che il Gos (Gruppo Operativo Speciale) della polizia non ha neanche affrontato la questione data l’impossibilità – si legge – di poter modificare regolamenti definiti da leggi. Il decreto ministeriale del 6 giugno 2005, cosiddetto ticketing, definisce in modo chiaro le modalità di emissione e vendita dei tagliandi: “I titoli d’accesso sono numerati, nominali e indicano il posto (art. 2 comma 3). L’art. 6 del Decreto sulla sicurezza degli impianti sportivi, emesso dopo la morte dell’ispettore Raciti (avvenuta a febbraio 2007), inoltre, ha sancito che tutti i posti a sedere devono essere numerati. In ragione di questi due elementi normativi allo stato e non ci sono margini per venire incontro alle richieste dei tifosi”.