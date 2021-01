Senza eccessive pretese e in punta di piedi, la Lega Calcio ha un obiettivo: riaprire gli stadi in occasione della Supercoppa Italia tra Juventus e Napoli, in programma il 20 gennaio a Reggio Emilia. L’idea è quella di dare il via libera a 2mila persona aspettando ovviamente il parere del Cts. Non è da escludere la possibilità di far entrare allo stadio solo coloro che sono stati sottoposti già al vaccino. Lo riporta l’edizione odierna de Il Mattino.